«Химволокно» рассчиталось с долгами
В Чернигове уменьшается задолженность по уплате земельного налога. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. В частности, на днях свою задолженность за несколько предыдущих лет и штрафные санкции в городской бюджет перечислил субъект хозяйствования, который является владельцем бывшего предприятия-гиганта «Черниговское химволокно». По словам и.о. начальника Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Ярослава Кульбаки, в пятницу городская казна получила от этого плательщика более 5500000 грн в счет погашения задолженности прошлых лет по земельному налогу. Один этот платеж — более 3% всех поступлений от этого вида налога в городе за прошлый год. С целью борьбы с неуплатой местных налогов — в частности налога на землю — в Чернигове история расчетов по ним принимается во внимание при обращении должника в орган местного самоуправления по любым разрешительным документом по объекту налогообложения.