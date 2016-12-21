«Халявное» топливо: черниговцам массово продают фальшивые талоны
21.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
32-летний черниговец стал очередной жертвой мошенников. Он покусился на «халявное» топливо. Знакомый предложил дешевое дизельное топливо по 15 гривен за литр. Цена затмила мужчине ум, он сразу же перечислил почти 2000 долларов. Однако по полученным талонам заправиться не смог. Они оказались простыми бумажками. Знакомый, который их продал, больше не выходит на связь. Обманутый черниговец написал заявление в полицию. Это уже не первый подобный случай, сообщили в правоохранительном ведомстве. В течение декабря с подобными заявлениями обратилось более 10 черниговцев.