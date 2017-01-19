Гроза террористов — автоматические гранатометы украинской армии
Во время проведения военной операции в Донбассе оказалась большая роль такого тяжелого пехотного вооружения, как автоматические гранатометы. Единственным образцом на вооружении Сухопутных войск Украины еще советский образец АГС-17. Этот гранатомет был принят на вооружение советской армии еще в 1971 году. Он предназначен для массового поражения живой силы и огневых точек противника, которые располагаются на открытой местности. С началом войны в Донбассе широко использовался для прикрытия блокпостов и усиление оборонительных действий. Фактически единственным боевым выстрелом для АГС-17 является осколочно-фугасная граната ВОГ-17 или ее модифицированный вариант ВОГ-30. АГС-17 не только используется в станковой пехотном варианте с грунта или с бронетехники, но и устанавливается в башенных установках БТР и БМП. На сегодня запасы боеприпасов для АГС-17 практически исчерпаны, и Украина как закупает их за рубежом (преимущественно в Болгарии), так и производит самостоятельно. Частная компания «Высокоточные системы» на выставке «Оружие и безопасность-2016» (г.. Киев) представила компактный 30-мм автоматический гранатомет. Он использует те же боеприпасы, и станковый АГС-17, но более компактный и может пригодиться мобильным штурмовым группам. По размерам и весу РГШ-30 примерно соответствует уровню штурмовой винтовки. Ручной гранатомет имеет более короткий ствол, чем в АГС-17, при этом дальность стрельбы достигает 1600 метров. Питание гранатомета осуществляется переменными коробчатыми магазинами, вмещающих по пять гранат типа ВОГ-17. По словам разработчиков, РГШ-30 предназначен для вывода из строя вражеской бронетехники (БТР, бронированные автомобили), а также может быть эффективен при зачистке помещений. Кроме того, разработчики планируют создать аналоги РГШ-30 под гранаты других калибров — 20, 25, 35 и 40 мм. Пока существует только опытный образец, не проходил полевых испытаний, поэтому сложно оценить как массу гранатомета, так и удобство применения. На первый взгляд, в образце много фрезерных работ — можно говорить о том, что производство будет долгим и дорогим. Возможно, производитель перейдет в ходе производства на штампованные детали.