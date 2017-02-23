«Гроза с неба»: Ми-24ПУ-1
Ни для кого не секрет, что основной боевой вертолет нашей армейской авиации — Ми-24 — морально и физически устарел. Особенно ярко это проявилось во время войны на Донбассе. Вполне естественным было решение об их модернизации, тем более, что все возможности для этого в стране есть. Поэтому в 2016 году на вооружении армейской авиации появились вертолеты Ми-24ПУ-1. Основное отличие украинского модификации — новые запорожские двигатели ТВЗ-117ВМА-СБМ1В-02, а также авионика в виде системы сбора и регистрации полетной информации БУР-4-1-07, ультракоротковолновой радиостанции КY-196В, аварийного радиомаяка ЕВС-406АFНМ, а также радиолокационного ответчика GТХ-327 с датчиком высоты АК-350. Стандартной на сегодня является установление станции оптико-электронного противодействия «Адрос» КТ-01АВ. Однако главное — это усовершенствование системы управления вооружением. Так, впервые на украинском вертолетах появилась лазерная система формирования прицельной марки ФПМ-01кв, был модернизирован также стрелковый прицел АСП-17ВПМ-В. Впервые боевые вертолеты получили возможность летать и применять вооружение в ночных условиях — для этого была установлена спутниковая навигационная система GPS МАР-695, а в состав индивидуального снаряжения экипажа включены защитные авиационные шлемы ТНL-5NV с очками ночного видения РNL-3 польского производства. Для обеспечения возможности применения очков ночного видения на борту выполнена адаптация внутреннего и внешнего светотехнического оборудования вертолета. К сожалению, стоит отметить отсутствие в списке штатного вооружения ПТУР и управляемого вооружения. Сколько их куплено на сегодня — информация для служебного пользования, однако по некоторым сведениям в 2016 году армейская авиация пополнилась на 5 Ми-24ПУ-1. Всего в Украине на апрель 2014 было 50 летающих Ми-24 в составе трех эскадрилий: в составе одного полка (7-го, (Новый Калинов, Львовская область) и двух бригад (16-й (Броды, Львовская область) и 11- и (Чернобаевка, Херсон)). Впервые в Донбассе боевые вертолеты отличились 14 апреля 2014, когда две машины прикрывали транспортные Ми-8 с группой усиления, прибывшая на место нападения диверсионной группы противника на тыловую колонну десантников под Краматорском. Затем было прикрытие Ми -8-х с десантом спецназа, задействованного для усиления обороны базы хранения бронетехники в Артемовске (ныне — Бахмут) (24 апреля), зачистка Донецкого аэропорта (26 мая), в которой была задействована пара машин 7-го полка. Последний раз вертолеты были задействованы на фронте во время зимней кампании 2015 году в Дебальцево. Затем боевые вертолеты привлекались к прикрытию санитарных Ми-8 исключительно в прифронтовой зоне.