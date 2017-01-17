Гройсман впервые приехал в Чернигов
В Чернигове с рабочим визитом побывал премьер — министр Украины Владимир Гройсман. Отвод два лицея профессионального технического образования. В лицее быта открыл новый швейный класс, куда благодаря правительственной сотрудничества с Китайской Народной республикой закупили эти новые швейные машины. Их только в прошлом году установили, а уже сегодня ученики овладевают новинки. «Мы сейчас покажем, как работают наши машины сами шьют», — ученица Анна Фещенко. Швея — одна из престижных рабочих профессий в Украине. В этом году модернизируют три рабочие профессии. Сейчас государству нужны профессиональные трактористы, сантехники и швеи. «Я вообще хотел бы, чтобы все профессии эти, которые я только что назвал, получили современное оборудование, чтобы получили соответствующие знания», — премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В актовом зале премьер пообщался со студентами лицея и педагогами. Им с нового года будут начислять повышенную зарплату. Возрастет она на 50%. «В образовании заработная плата выросла на 50% их надо занимать, они есть», — премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Построили новенькую спецтехнику во дворе Черниговской областной ДСНС. На все это потратили более 16 миллионов гривен. Такое обновление здесь впервые за последние пять лет, радуются спасатели. «Передали нам 4 пожарных автомобиля. Триста тысяч гривен », — заместитель начальника ДСНС Украины в Черниговской области Дмитрий Бескостная. Владимир Гройсман долго смотрел спецмашины, только спросил у губернатора, что приобрели за средства областного бюджета. А это 337 000 гривен. А спасателям, которые героически разбирали завалы трагедии на улице Попудренко, господин Гройсман подарил именные часы.