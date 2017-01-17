Гройсман рассказал об образовательной «чувствительности» Черниговщины
17.01.2017 | Политика | Комментариев нет|
На сегодня модернизированы три специальности: трактористы, сантехники, швеи. В прошлом году в бюджете для этого закладывали более 50 млн грн, а в этом году будет еще больше. Десятки тысяч рабочих профессий вакантные, потому что нет соответствующих кадров. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс-конференции. Также он отметил, что в Черниговской области он впервые. «Черниговщина чрезвычайно чувствительна к малокомплектных школ, ведь именно здесь их больше всего. Поэтому сейчас мы вкладываем средства в техническое обеспечение, потому что в этом лицее учатся и обычные сельские дети », — отметил премьер.