Гройсман предсказывает нежинке Нобелевскую премию и пригласил к себе в гости
17.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман гордится уроженкой Нежина, самым молодым доктором наук в Украине, 29-летней Ольгой Броварец. Об этом чиновник написал на своей странице в одной из соцсетей. «Ольга Броварец осуществила открытие мирового уровня, что может спасти человечество от рака и других болезней, к которым приводят мутации. За это научное открытие Ольге прочат Нобелевскую премию, ее приглашают передовые государства мира, однако она остается дома, в Украине, и я лично благодарен ей за это. Также с радостью приглашаю Ольгу Броварец на личную встречу. Должны консолидировать максимально все усилия для совместных успехов », — говорится в посте. Кстати, сейчас об Ольге пишут известные научные журналы мира.