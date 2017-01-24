Грипп отступает: Черниговщина бьет антирекорды по прививкам
На третью неделю нового года на Черниговщине заболели гриппом и ОРВИ 5325 человек, среди них почти половина — дети. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Сейчас эпидемический порог превышен в Куликовском, Прилуцком, Сребнянском районах и г. Прилуки. Соответственно, там продолжаются ограничительные мероприятия. Общий уровень заболеваемости ниже разрешен почти на 45%, в областном центре этот показатель близок к 52%. С начала эпидсезона в области против гриппа привито 515 человек, в том числе 160 детей. Стоит отметить, что по сообщению Центра по контролю и мониторингу заболеваний, охват вакцинацией против гриппа на Черниговщине низкое по Украине. Ежегодная вакцинация — самое эффективное средство защиты организма от вирусов гриппа, признан доказательной медициной. Вакцинация от гриппа является рекомендуемой и не входит в календарь обязательных прививок. Препараты закупают частные структуры и распределяют в аптеки, учитывая спрос предыдущих лет. Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2016 — 2017 годов в Украине будут циркулировать штаммы гриппа: А / California / 7/2009, A / Hong Kong / 4801/2014 и B / Brisbane / 60/2008.