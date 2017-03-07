Грипп отходит отстреливаясь: на больничном 7 медработников
За 9-ю неделю этого года на Черниговщине заболели гриппом и ОРВИ 4714 человек, из них 2858 детей. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 63,9%. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины в Черниговской области. Были госпитализированы 145 человек, среди них 126 детей. Зарегистрировано 7 случаев заболевания среди медицинских работников. Превышение эпидемического порога в районах и городах не регистрировалось. В Чернигове заболели 1862 человека, среди них детей — 1 189. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 43,7%. К вирусологической лаборатории биологический материал от больных ОРВИ, гриппом жителей области не поступало. С начала эпидсезона по области против гриппа привито 535 человек, в т.ч. 178 детей.