Grammy 2017: победители и главные моменты
Прошлая ночь была богата знаменательными событиями. Едва в Лондоне завершилась церемония вручения наград BAFTA, как в Лос-Анджелесе началась красная дорожка премии американской академии звукозаписи «Грэмми». Самым главным событием церемонии стало отнюдь не многократное чествование лауреатов, а певица Бейонсе — во всей красе своего положения (напомним, что без малого две недели назад Би объявила, что ждет двойню). Ее появление на сцене вместе с мамой Тиной Ноулз-Лоусон и дочкой Блю Айви Картер в образах богинь запомнится всем надолго. Альбом Бейонсе Lemonade стал лучшим «Урбан-альбомом года».
Записью года и песней года стала композиция Hello в исполнении Адель, она же была отмечена как лучшее вокальное поп-исполнение. Ее альбом «25» был признан лучшим альбомом и лучшим вокальным поп-альбомом. Таким образом, певица стала абсолютной фавориткой вечера. Награду Адель получала, заливаясь слезами, стоя на сцене в окружении команды композиторов и авторов, которые работали над альбомом вместе с ней.
Нельзя не отметить очередную порцию безумных выходок Леди Гаги. Сначала она заявилась на красную дорожку в БДСМ-наряде, а потом затянутая в сетку в самом прямом смысле зажгла на сцене.
Члены жюри неоднократно отметили безвременно ушедшего Дэвида Боуи, его последний альбом Blackstar стал лучшим альтернативным альбомом года, а одноименная заглавная песня — лучшей рок-композицией и лучшим рок-выступлением. Лучшим R&B-выступлением признали Cranes In The Sky Соланж Ноулз.