График работы общественного транспорта Чернигова в новогоднюю ночь
Управление транспорта и связи городского совета сообщает графики движения общественного транспорта 31 декабря и 1 января. Поэтому черниговцы смогут воспользоваться такими маршрутками: — № 8 «Вокзал — ул. Одинцова »- будет работать до 23-30 часов 31.12.2016 г.. И с 01-00 часов 01.01.2017 г.. С интервалом движения 15-20 минут — № 27 «Александровка — Ликеро-водочный завод» будет работать до 23-30 часов 31.12.2016 г.. И с 01-00 часов 01.01.2017 г.. С интервалом движения 20-30 минут — № 33 «Эпицентр — Речной порт» — будет работать до 23-30 часов 31.12.2016 г.. И с 01-00 часов 01.01.2017 г.. С интервалом движения 20-30 минут. — № 23 «Вокзал — ул. Независимости »- будет работать до 23-30 часов 31.12.2016 г.. И с 01-00 часов 01.01.2017 г.. С интервалом движения 20-30 минут — № 30 «Пивзавод — Завод Автодеталь» будет работать до 23-30 часов 31.12.2016 г.. И с 01-00 часов 01.01.2017 г.. С интервалом движения 15-20 минут. Обслуживание других автобусных маршрутов общего пользования 31 декабря 2016 будет осуществляться по обычному графику движения. 1 января 2017 начало работы на маршрутах установлен с 08.30 до 09.00 часов. Внесены следующие изменения в расписание движения электротранспорта. Последние рейсы из конечных остановок троллейбуса 31.12.2016 г.. Будут выполняться: № 1 «Вокзал — Сиверянка» в 22.53 и 22.20 соответственно; № 2 «ЗАЗ — ул. Шевченко »в 21.32 и 21.03 соответственно; № 3 «Вокзал — ЗАЗ» в 21.11 и 20.36 соответственно; № 4 «ЗАЗ — Химволокно» в 20.50 и 21.30 соответственно; № 5 «Подусовка — Химволокно» в 20.26 и 21.10 соответственно; № 6 «2-я городская больница — ул. Независимости »в 21.25 и 22.00 соответственно; № 7 «2-я городская больница — Химволокно» в 20.54 и 21.29 соответственно; № 8 «ул. Пухова — Химволокно »в 21.16 и 21.58 соответственно; № 10 «ЗАЗ — Сиверянка» в 21.50 и 22.33 соответственно; № 11 «Бобровица — ул. Независимости »в 21.29 и 22.08 соответственно. Первые рейсы из конечных остановок троллейбуса 01.11.2017 г.. Будут выполняться: № 1 «Вокзал — Сиверянка» в 7.56 и 7.18 соответственно; № 2 «ЗАЗ — ул. Шевченко »в 9.12 и 9.41 соответственно; № 3 «Вокзал — ЗАЗ» в 8.21 и 7.46 соответственно; № 4 «ЗАЗ — Химволокно» в 8.43 и 9.24 соответственно; № 5 «Подусовка — Химволокно» в 8.52 и 9.38 соответственно; № 6 «2-я городская больница — ул. Независимости »в 8.12 и 8.47 соответственно; № 7 «2-я городская больница — Химволокно» в 8.58 и 9.32 соответственно; № 8 «ул. Пухова — Химволокно »в 9.31 и 10.15 соответственно; № 10 «ЗАЗ — Сиверянка» в 8.56 и 8.13 соответственно; № 11 «Бобровица — ул. Независимости »в 7.30 и 8.09 соответственно. В период с 19 декабря 2016 до 15 января 2017 года, в связи с перекрытием движения транспортных средств через Красную площадь, внесены временные изменения в схемы городского автобусного маршрута № 33 «Эпицентр — Речной порт», обеспечив его движение, в объ съезд Красной площади по улицам: Шевченко, Мстиславская (или Гончая), Гетьмана Полуботка.