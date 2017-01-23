Готовьте перчатки: на Черниговщину идут сильные морозы
23.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Синоптики призывают соотечественников вновь готовить перчатки, ведь в Украину идут сильные морозы. Похолодает 25 января — в течение дня до -1-7 °. В ночь на 26-е и 27-е будет очень холодно. Температура ночью до -15 °, местами до -20 °. Дневная температура — -5-10. Наибольшие морозы ударят 27 января. В частности, на Черниговщине днем столбики термометра опустятся до -8-10 градусов, а ночью до -20. Правда, синоптики успокаивают, что похолодание продлится недолго. Уже 28-го января постепенно начнется повышение температуры.