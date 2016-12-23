Готовимся к Новому году: как выбрать сладкие мандарины
Эксперты рассказали, как правильно выбирать мандарины. Именно этот фрукт у многих ассоциируется с новогодними праздниками, поэтому пора узнать, как порадовать своих близких сладкими и соковыми плодами. «Мандарины созревают в период ноября-декабря, поэтому накануне новогодних праздников они являются наиболее актуальными и вкусными», — сообщает сайт Нealthinfo.ua. Наиболее сладкими сорт мандаринов клементин. Также следует выбирать фрукты, привезенные из Испании или Марокко. Выбирая мандарины нужно выбирать фрукты с целой кожурой, без трещин, следов гнили или зеленых пятен. Чтобы оценить сочность плода, нужно взять мандаринку в руки, она должна быть тяжелее, чем кажется визуально. Эти фрукты не только вкусны, но и очень полезны. В мандаринах содержатся витамины А, Е, С в большом количестве. Они улучшают восстановление кожи и волос, стимулируют обмен веществ, улучшают иммунитет и имеют действие антидепрессанта. Однако потреблять эти фрукты нужно с умом, особенно людям, страдающим от повышенной кислотности желудка или аллергии.