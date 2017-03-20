Государство возместит до 50% стоимости жилья для участников АТО и переселенцев
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 4550 «О внесении изменений в статью 4 Закона« О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства »по реализации государственных жилищных программ. — Действие закона, в первую очередь, направлена на участников АТО и внутренне перемещенных лиц. В частности, увеличится компенсация из госбюджета при покупке жилья участниками АТО и переселенцами до 50% его стоимости. Этот закон крайне важен как с точки зрения поддержки наших граждан, так и для развития строительной отрасли, а также для государства, выполняет свои социальные обязательства, — отметил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Сегодня же в рамках Государственной целевой программы строительства доступного жилья на 2010-2017 годы реализуется механизм, предусматривающий уплату государством 30% стоимости нормативной площади жилья. Кроме того, законом предусмотрена господдержка в обеспечении населения доступным жильем путем предоставления льготного ипотечного кредита. Одной из проблем, на решение которой также направлен закон — установление реальных процентных ставок за пользование льготными процентными кредитам на приобретение жилья, предоставляемых исполнителем государственной целевой программы строительства (приобретения) доступного жилья.