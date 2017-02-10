Госпитальные округа Черниговщины получат помощь от государства и международных организаций
Целью в рамках реформы децентрализации в области медицины является увеличение количества медицинских услуг на местах с одновременным повышением качества их предоставления. К процессу обсуждения вопроса создания госпитальных округов в регионах пока приобщены народные депутаты, ОГА, председателя ОТГ, руководители местных медицинских учреждений. Об этом заявил Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины. «Реформу медицины ожидает вся Украина. В процессе реформы здравоохранения необходимо, во-первых, приблизить медицинскую услугу к человеку. Во-вторых, изменить систему финансирования, вкладывать средства непосредственно в услугу, за которой обращается человек. Создание госпитальных округов в областях значительно усилит местные медицинские учреждения. Те области, которые пойдут путем создания госпитальных округов, госпитальных советов, качественной первичной и вторичной медицины, получат помощь от государства и международных финансовых организаций, поддерживающих внедрение медицинской реформы », — подчеркнул Геннадий Зубко.