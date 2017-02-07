Госпитальные баталии: «заценит» ли правительство вердикт Черниговской ОГА
Создание госпитальных округов — тема, которую обдумывающих уже не один год. В последнее время за этот вопрос в областях взялись более предметно. Вследствие обсуждений численность округов изменений. Для Черниговской области были цифры — и 5, и 7 округов. И на пресс-брифинге медики озвучили окончательную цифру — в области образуют 4 госпитальные округа с центрами в Чернигове, Корюковке, Нежине и Прилуках. «Ни одна больница районная НЕ закроется, будет определяться уровень оказания медицинской помощи в том или ином заведении», — начальник Управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш. Главный критерий определения границ госпитальных кругов — ближайший заведение интенсивной терапии должен находиться в 60 км, пациент должен добраться до него в течение одного часа. И на карте есть места, выходящие за 60-километровую зону. В таких случаях человека доставлять в ближайшую больницу. «Козелец в будущем станет больницей интенсивного лечения … тот хвостик, не входит в 60-километровой зоны. Больные будут доставляться в Козелец. Там будет принято решение либо направлять на Чернигов, или оказывать медицинскую помощь на месте », — начальник Управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш. После утверждения границ госпитальных округов начнется следующий этап реформы: создание руководящих органов этих округов — госпитальных советов. Она и определит, какого уровня услуги предоставлять та или иная больница в округе. «На совет возлагаются большие надежды, что она будет составлять 5-летний план развития округа, регулировать финансовые потоки», — главный врач противотуберкулезного диспансера Николай Дейкун. Впрочем, еще рано констатировать, что процесс завершен, ведь предлагаемый ОГА вариант будет тщательно анализироваться в Кабмине. К тому же, центры госпитальных округов будет утверждать правительство, а не областные чиновники. Как известно, госпитальные округа на Черниговщине должны быть созданы до 1 января 2018 года.