Гослесагентство проверит Корюковский лесхоз
Приказом в. и. о. Председателя государственного агентства лесных ресурсов создана комиссия по проведению проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия «Корюковское лесное хозяйство». «В связи с обращением работников Корюковского лесхоза, на Черниговщине, посылаю комиссию для проверки финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия. Также комиссия должна проверить соблюдение условий коллективного договора », — отметила на своей странице в социальной сети Facebook в. И. о. Председателя Гослесагентства Кристина Ющкевич. Она сообщила, что на время проведения проверки и.о. директора Корюковского лесхоза будет отстранен от исполнения обязанностей. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Напомним, на днях коллектив Корюковского лесхоза написал гневное письмо о беззаконии на предприятии.