Горячие выходные пожарных: 23 пожара в экосистемах
За прошедшие сутки подразделениями Управления ДСНС Украины в Черниговской области ликвидировано 23 пожара на открытых территориях Бобровицкого, Ичнянского, Козелецкого, Прилуцкого, Сосницкого, Сновского, Срибнянского, Талалаевского и Черниговского районов, а также 2 пожара в жилом секторе граждан. Причинами их возникновения послужило выжигание гражданами мусора и сухой растительности и неосторожность в обращении с огнем во время пребывания в экосистемах. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 36 га. Об этом сообщили в УДСНС Украины в Черниговской области. 2 апреля в 17:45 в Службу спасения «101» в Семеновском районе поступило сообщение о пожаре нежилого дома, в селе Прогресс. На место происшествия оперативно прибыли два отделения одиннадцатого государственной пожарно — спасательной части. Спасатели в 18:18 локализовали, а в 20:00 окончательно ликвидировали пожар. В тот же день спасатели двадцать четвёртого государственной пожарно-спасательной части г.Борзна и пожарные местной пожарной команды с. Ховмы в 19:40 ликвидировали пожар нежилого дома, в с.Лука. Всего в тушении вышеупомянутых пожаров привлекалось 14 пожарных и 4 единицы специальной техники. В связи с этим, спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть крайне внимательными и осторожными в обращении с огнем. Не разводите костер, не бросайте непогашенные окурки или спички вблизи зданий, торфяников, в лесопарковых зонах, на полях и обочинах дорог. Подчеркиваем: самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает административную ответственность.