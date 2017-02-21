«Горячее» питание: сколько будут платить родители за школьные обеды
Исполнительный комитет Черниговского городского совета на заседании согласовал изменения в городской целевой Программы развития образования г. Чернигова «Образование в жизни нашего города» на 2017 — 2021 годы путем дополнения подпрограммой «Школьное питание». Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Подпрограмма имеет целью совершенствование управления системой организации питания для оптимизации затрат на ее функционирование и увеличение охвата черниговских школьников полноценным горячим питанием. В документе говорится о том, что постоянное координацию процесса организации питания обеспечивает Управление образования Черниговского городского совета. Финансирование питания льготных категорий учащихся в общеобразовательных учебных заведениях, колледжах, лицеях, детских дошкольных заведениях происходит за счет городского бюджета, а процесс его организации возлагается на коммунальное предприятие «Школьное» Черниговского городского совета на некоммерческой основе. С принятием подпрограммы оплата за питание школьников для родителей не меняется. -Прежнему родители будут платить 4 гривни в день, а из городского бюджета будет выделяться 8 гривен. Дети льготных категорий, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в дальнейшем будут питаться за счет городского бюджета без доплаты родителей.