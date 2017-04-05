Городской совет вновь выделяет деньги на Стрыжень и Кордовку
110 тысяч гривен на исследования гидрологических режимов территории «Кордовка» и определения негативных факторов с рекомендациями по их устранению, а также 90 000 гривен — на корректировку рабочего проекта «Расчистка русла реки Стрыжень на участке от ул. Героев Чернобыля до ул. Киевская в г. Чернигове »планируют выделить из городского бюджета. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома, который состоится завтра, 5 апреля. Напомним, что в этом году Черниговский городской совет в рамках «Программы улучшения экологического состояния города Чернигова на 2016 — 2017 годы» выделила на строительство гидротехнического сооружения на Стержни 3,3 миллиона грн. Таким образом, общая стоимость проекта теперь составит 7,4 миллиона гривен. Также мэрия выделила дополнительно 2,3 миллиона гривен на строительство стерилизационного центра животных в городе. Теперь общая стоимость строительства пункта составляет 6500000 грн.