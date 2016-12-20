Городской голова подписал распоряжение о карантине с 22 декабря
Только что Черниговским городским головой подписано распоряжение О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учебных заведениях города Чернигова. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Согласно тексту этого распоряжения, в связи с ростом показателей заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями и с целью предупреждения распространения заболеваемости среди учащихся общеобразовательных учебных заведений города Чернигова относятся: 1. Приостановить учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях города Чернигова с 22 Декабрь 2016 по 28 декабря 2016 (включительно). 2. Управлению образования городского совета — обеспечить внесение общеобразовательными учебными заведениями соответствующих изменений в план учебно-воспитательного процесса, разработать мероприятия по уплотнения учебно-воспитательного процесса в связи с его временным приостановлением. А также — организовать проведение разъяснительной работы с родителями по организации досуга детей в период приостановления учебно-воспитательного процесса. Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на заместителя городского головы Хонич А. П.