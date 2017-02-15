Городская власть не собирается стимулировать молодежь оставаться в Чернигове
Стимулировать черниговскую молодежь жениться и рожать в Чернигове, а не искать лучшей доли в столице или даже за границей аппарат городского совета и депутатский корпус во главе с мэром Владиславом Атрошенко пока не собирается. В День влюбленных это отметил глава города во время визита заместителя министра юстиции Павла Мороза. Владислав Атрошенко пояснил, что в настоящее время городские власти не до проблем молодежи. «Здесь можно привести такая пословица — просилась душа в рай, да грехи не пускают». Думать мы думаем, но сегодня чрезвычайно серьезные вызовы по содержанию инфраструктуры, по содержанию зданий, образования, медицины, на содержание льготных категорий, так? Компенсация перевозок льготных категорий граждан, детское питание. Плюс есть вызовы содержание в надлежащем состоянии жилищного фонда. Проблема демографии тоже большая, над ней надо думать вместе, нести общую ответственность, можно там поощрения какие делать, но на это нужны бюджетные расходы », — Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.