Гончаровское превратилось в кинопавильон
31.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В поселке Гончаровское на базе первой отдельной гвардейской танковой бригады снимают сразу два фильма об украинских военных — «Перекресток Балу» и «Киборги». О фильме «Киборги» мы уже рассказывали. Зато фильм «Перекресток Балу» остался без нашего внимания. Поэтому информируем, что картину снимает Международный продюсерский центр «Фор-пост» по заказу Государственного агентства по вопросам кино. Фильм о военнослужащих ВСУ, которые на ключевом блокпосту сдерживали продвижение боевиков на Дебальцево, а также о военных преступлениях российско-террористических формирований.