Голубые озера приглашают на лыжню
09.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
11 февраля в 11:00 впервые на Голубых озерах состоятся областные соревнования по зимним видам спорта «Спортивная зима 2017», посвященных XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестиваля. В соревнованиях примут участие все СДЮШОР Черниговской области. Предполагается более 100 участников со всей области. В программе мероприятия: командные забеги на лыжах, соревнования на санках и эстафетные этапы лыжных гонок с элементами биатлону. Организаторы очку болельщиков в субботу, 11 января, на территории туристического комплекса «Голубые озера»!