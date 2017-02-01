Голодная и холодная смерть на свалке: нелюди избавились от щенков
За Черниговом, неподалеку от свалки на Масанах, в картонной коробке, неизвестные выбросили 15 щенков. Нашли животных сегодня утром черниговцы Сергей и Антонина Мовляны. Чтобы уберечь животных от неминуемой гибели, супруги унесло их домой. Семья Мовлянив живет в частном доме. Щенков временно поместили в неотапливаемом сарае, предварительно застелить пол старой одеждой. Для четвероногих малышей срочно ищут хозяев. По словам Антонины Мовлян, похоже, щенки из двух пометов. «Половина из них очень красивые, есть что-то схожее с овчаркой. А половина — обычные дворовые. Все щенки милые, активные. Очень надеемся, просим помощи, чтобы для детей нашлись хозяева », — говорит женщина. Для тех, то захочет приютить у себя животных, просим звонить по телефону 050-387-00-24 (Антонина).