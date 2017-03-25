Голод не волк: бездельник пошел на преступление по требованию желудка
За помощью в полицию обратилась 88-летняя жительница одного из сел Нежинского района. Старушка сообщила, что в 23:00 в дом проник неизвестный мужчина, который нанес ей телесные повреждения и открыто завладел пищевыми продуктами. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области установили, что это преступление совершил ранее судимый бездельник из Нежина. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) — наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.