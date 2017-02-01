Год Петуха 2017: полезные советы на Новый год
По восточному календарю 2017-й год — Год Огненного Петуха. Это очень успешный, яркий и счастливый знак. Общительный Петух в этом году может обратить свое благосклонное внимание на каждого из нас, но особое внимание он обнаруживает тем, кто родился под знаком гордой птицы. Согласно восточной традиции, Петух очень любит внимание к себе, обожает комплименты и похвалы. Очарование Петуха настолько сильна, что перед ним не может устоять ни один представитель противоположного пола. Однако сам Петух не любит проявлять свои эмоции и не испытывает сильного интереса к любому, кроме собственной персоны. Несмотря на определенный эгоизм, Петух очень счастлив в любовных делах, а также наделен четким умом, сообразительностью и уверенностью в себе, что дает ему возможность добиваться успеха в бизнесе. Огненный Петух особенно любит командовать, его вспыльчивость и резкость иногда мешают ему, но уверенность в себе, приправленная должным уважением и комплиментами окружающих, делает его сильным руководителем и лидером. Петухи редко посвящают себя семейному очагу, так как нелегко отдаются любви и не могут полностью посвятить себя семье. Часто они остаются одинокими и редко заводят длительные отношения, при этом Змея и Бык — лучшие партнеры для Петухов.