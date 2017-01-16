Глобальное подорожание: инфляция Черниговщины «идет в ногу» с общеукраинскими показателями
По расчетам Госкомстата, показатель уровня инфляции в декабре 2016 как в области, так и в Украине составил 100,9%; за 2016 в области — 112,8%, в Украине — 112,4%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. На продовольственном рынке области в декабре 2016. всего (на 4,6-11,8%) подорожало масло, сыры, овощи, молоко и сметана; на 1,1-3,5% — масло подсолнечное, яйца, хлеб, свинина и сало. В то же время фрукты снизились в цене на 1,6%. Алкогольные напитки подорожали на 3,6%, табачные изделия — на 2,3%. Абонентская плата за пользование телефоном возросла на 19,6%. Существенным фактором, повлиявшим на общий показатель инфляции за 2016 в области, стало повышение цен (тарифов) на отопление почти в 2 раза, горячую воду — почти в 1,8 раза, квартирную плату — в 1,7 раза, электроэнергию — в 1,6 раза, канализацию и водоснабжение — в 1,5 раза, природный газ — на 45,8%. Среди продуктов питания в области больше всего (на 22,1-32,2%) подорожали сыры, молоко и кисломолочная продукция, сметана и масло; на 12,5% — масло подсолнечное, на 2,6-7,0% — рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясопродукты. Табачные изделия выросли в цене на 28,2%, алкогольные напитки — на 24%. Здравоохранение стала дороже на 12,7%, транспорт — на 10,4%, услуги связи — на 7,6%. Кроме этого, на 4,2-4,5% выросли в цене предметы домашнего обихода и бытовая техника, газеты, книги и канцелярские товары, одежда и обувь.