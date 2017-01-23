Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет отмечает 88-й день рождения
Сегодня, 23 января, свой 88-й день рождения празднует глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Он родился в 1929 году в с. Благодатное Донецкой области. Выпускник Московской духовной семинарии Русской православной церкви. 1950 принял монашество. Епископ Лужский (1962), Венский и Австрийский (1962-1964), Дмитровский (1964-1966) митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины Русской православной церкви (1966-1990). После смерти московского патриарха Пимена в 1990 году стал местоблюстителем Московского патриаршего престола. Был одним из кандидатов на нового патриарха, но выборы проиграл. Инициировал создание Украинской православной церкви в составе Московского патриархата (УПЦ (МП)), стал ее первым митрополитом (1990-1992). Вследствие обретения Украиной независимости в 1991 году Филарет выступил поборником украинской церковной самостоятельности. 1992 создал независимую от Москвы Украинскую православную церковь Киевского патриархата, за что русские иерархи отлучили его от Церкви и предали анафеме (1997). Работал заместителем киевского патриарха (1992-1995). После смерти предстоятеля Владимира Филарет возглавил Киевский патриархат. Он выступает за межцерковный диалог в Украине с целью создания единой украинской поместной православной церкви. В марте 2013 от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал украинский и поляков к взаимному прощению за трагедию польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны, пишет Википедия. Во время событий декабря 2013 января 2014 неоднократно высказывался в поддержку евромайдан. Главу УПЦ (КП) поздравил с днем рождения Президент Украины Петр Порошенко. От имени украинского народа он пожелал Филарету многих лет.