«Гиннесс» ожидает уроженца Черниговщины
В последнем номере всеукраинской газеты «Факты» размещена статья об уникальной операции, которую провел хирург из Днепра Виктор Стусь. Неординарность этого оперативного вмешательства заключается в том, что в почке 55-летнего больного обнаружена опухоль диаметром 32 сантиметра. Операция прошла успешно, опухоль удалили, а когда взвесили — она потянула на 10 килограммов! Такой факт изрядно заинтересовал всю медицинскую общественность Украины, а особенно — жителей одного из южных районов Черниговщины — Талалаевского, ведь Виктор Стусь родился, вырос и начал трудовую деятельность в Талалаевке. Сейчас Виктор Стусь — светило медицины, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой урологии Днепропетровской медицинской академии, заместитель проректора по лечебной работе, директор клиники урологии областной больницы имени Мечникова. Он опубликовал триста научных работ, три учебника и семь пособий, двенадцать монографий и шестнадцать изобретений. И при этом находит время для хирургической практики. А теперь ко всем регалий уроженца Талалаевка может добавиться еще и сертификат, который выдает Книга рекордов Гиннесса, ведь американский офис книги уже заинтересовался как проведенной операцией, так и весом удаленной опухоли.