Герою с Черниговщины торжественно вручили государственную награду
01.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Многие наши земляки — уроженцев Черниговщины — уже побывали в зоне АТО. Каждый из них — герой, самоотверженный патриот своей Родины. Одним из таких отважных военнослужащих есть младший сержант Корюковки Виталий Клюв. За полтора года военной службы он проявил мужество и верность воинскому долгу, и Указом Президента Украины от 12 декабря 2016 №551 / 2016 награжден медалью «Защитнику Отечества». По этому случаю в зале заседаний райгосадминистрации состоялось торжественное событие — военнослужащему было вручено эту почетную награду.