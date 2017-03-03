Герой с Черниговщины получил государственную награду
Государственную награду, орден Богдана Хмельницкого III степени был вручен капитану Сергею Гриценко с Бахмача. Ею бойца АТО было отмечено Указом Президента Украины от 21 января 2017 № 11/2017 — за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей в Вооруженных силах Украины. Сообщает отдел информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Бахмацкой РГА. Сергей был призван на военную службу 28 марта 2014 во время Первой волны мобилизации, год провел в горячих точках на востоке и видел зловеще лицо войны. Был демобилизован в начале 2015 года, получил статус участника боевых действий. С июня 2015 работает заместителем районного военного комиссара.