Герой нашего времени — Станислав Ковтун
По состоянию на весну 2017 шесть выпускников Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой погибли на Донбассе. Среди них и уроженец Коропщины Станислав Ковтун. Он родился 4 марта 1986 года в селе Атюша. Еще во время учебы в школе Станислав влюбился в небо и мечтал поступить в летное училище. После школы поступил в Черниговское лицея, который закончил с дипломом с отличием. Мечтал продолжить учиться в Харьковском авиационном институте, но мать была против. Станислав не пошел наперекор матери, отказался от мечты летать, но не отказался от желания стать военным. Парень поступил в Харьковский институт танковых войск имени Верховной Рады Украины Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» и получил базовое высшее образование по направлению подготовки «военные науки», получил квалификацию бакалавра военных наук. Активно занимался спортом. Получил серебряную медаль по гиревому спорту на чемпионате Украины среди высших учебных военных заведений, был призером чемпионата Украины по боевому самбо. Хотя институт Станислав окончил с дипломом с отличием, но через личные соображения по неблагоприятной ситуации в Вооруженных силах Украины дальше он не служил. Начался период нестабильности, поиска себя в новой жизни — он работал в охране в Киеве, электрогазосварщиком в СООО «Агрольон» Крупского района. Во время революции Достоинства стал активным участником евромайдан, входил в состав 17-й сотни. А когда разыгрались бурные события на востоке страны, в марта 2014 добровольно пошел служить по контракту в 25-ю Днепропетровске воздушно-десантной бригады. Исполнял обязанности гранатометчика, а в июле — командира БМД, заменив раненого товарища. Прошел бои под Славянском, Ямполь. 9 июля 2014 награжден памятным знаком «За воинскую доблесть». Погиб 31 июля 2014 во время боев за город Шахтерск Донецкой области — его вицилив снайпер боевиков. Боевые побратимы Станислава не оставляли его тело на поле боя, а привязали тело в БМД и продолжили отстреливаться. Лишь на следующий день погибшего доставили в части. Похоронен 5 августа 2014 в селе Атюша Крупского района. Указом Президента Украины №873 / 2014 от 14 ноября 2014 года «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). В память о Станиславе Ковтуна в июле 2015 году в центре села Атюша установлен памятный знак. 4 декабря 2014 на здании Атюшивськои общеобразовательной школы и в декабре 2015 года на здании Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой установлены мемориальные доски. Также 25 июля 2015 открыт памятный знак и 14 августа 2015 переименован школу. Именем Станислава Ковтуна названа одна из улиц села Атюша. Гибель сына и мужа не сломила родителей и молодую жену (на момент гибели сына Остапу не исполнилось и двух лет). На собранные деньги была куплена грузовик ГАЗ-66, на которой десантники написали «От Остапа за Батю» ». Как написал волонтер Роман Доник: «Остап — это маленький Украинец. Мужчина. Которому всего 1 год и 9 месяцев. Он еще не понимает и не знает, что его отец погиб. Но его мама, бабушка и дедушка воспитывают его как настоящего мужчину, воина добра и сына героя. Остап — это будущее Украины. Ему уже есть чем гордиться. Ему, чем гордиться. Ему есть, на кого равняться и с кого брать пример. Он всегда будет знать, что его отец погиб, защищая правое дело и независимость Украины. Он родился в одной стране, а жить в другой. В той, за которую погиб его отец. В той, которую защищает его семья. В той, которую будет строить он ».