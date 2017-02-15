Герой двух войн
15 февраля — «памятная годовщина» для всего постсоветского пространства: прошло 28 лет с момента вывода последнего подразделения Советской Армии из Афганистана. Их миссия в непокорной азиатской стране продолжалась почти десять лет и кардинально повлияла на сознание поколений, выросших после Второй Мировой войны. Многим пришлось осознать, что и в этом мирной жизни кто-то погибает на войне. Так, Черниговщина потеряла 115 своих уроженцев. Необъявленная война в Афганистане породила новых «ветеранов». Не похожих на тех, кто воевал во Второй Мировой — со своим пониманием «боевого братства», долга перед Родиной и обязанностей Родины перед ними. Ветераны-афганцы очень часто называют себя изгоями, потребности которых игнорирует государство. Но в Украине их уважают, несмотря на то, что наша страна признала эту войну агрессией Советского Союза против Афганистана, украинские ветераны имеют статус лиц, принимавших участие в выполнении боевых задач по защите Родины. Украинские «афганцы» воюют в АТО, сражались с режимом Януковича на Майдане. Есть среди них и настоящие герои, которые прошли две войны. И, к сожалению, погибли. На Черниговщине это Олег Иванович Михнюк. Он родился 27 октября 1965 года в селе Малая Девица Прилуцкого района Черниговской области. Окончил Малодивицьку среднюю школу 1983 и поехал поступать в Рязанского воздушно-военного училища. Но во время вступительной кампании не хватило баллов, и парень вернулся ни с чем. Но этого же года смог поступить в Киевский политехнический институт на радиотехнический факультет. После окончания I курса в октября 1983 года был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Прошел обучение в учебном подразделении 7-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, получил звание сержанта и был направлен в Афганистан. Исполнял «интернациональный долг» с марта 1984 году в составе 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Был заместителем командира 3-го десантно-штурмового взвода 7-й роты. 31 мая 1984 в Гардезе был тяжело ранен. А через год получил второе ранение — при проведении операции в Мараварський ущелье. Был награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». После срочной службы учился в Киевском профессионально-техническом училище, где получил специальность машиниста башенного крана, затем — в Киевском политехническом институте на вечернем отделении. Трудовую деятельность начал машинистом башенного крана треста «Строймеханизация» Киевгорстроя. Затем было преподавание начальной военной подготовки и физического воспитания в СШ № 172 г.. Киев. Распад Союза он встретил в должности комсорга Центра реабилитации для воинов-интернационалистов «Лесная поляна», с 1991 года — стал начальником медико-социального отдела УСВА. С 1994 года — заместитель председателя Правления Киевской областной союза воинов-интернационалистов, а с 1995 — заместитель председателя УСВА. За плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи был награжден орденами «За мужество» III степени (1999) и II степени (2004). Принимал активное участие в Революции Достоинства. Был сотником 8-й «афганской» сотни самообороны Майдана. От апреля 2014 года ушел добровольцем в 24-го батальона территориальной обороны «Айдар», стал командиром так называемой афганской роты. Погиб 20 августа 2014 во время минометного обстрела у поселка Новосветловка СОРОКИНСКИЙ (Краснодонского) района Луганской области. Похоронен 23 августа 2014 в городе Киеве на Лукьяновском военном кладбище. 21 августа 2014 Указом Президента Украины был награжден орденом «За мужество» I степени, а через год ему было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». В память об Олеге Михнюк в октябре 2014 года и в феврале 2015 года, соответственно, на зданиях Малодивицькои общеобразовательной школы и Межрегионального профессионального высшего училища автомобильного транспорта (Киев) установлены мемориальные доски. Его именем названы улицы в Чернигове и в селе Малая Девица. В честь Олега Михнюк в Киеве проводится Всеукраинский турнир по стрельбе из лука «Киевские огне», а в Борзнянском районе Черниговской области — ученический футбольный турнир «Шурави».