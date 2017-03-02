Герой «Черниговской Сечи» — Яр Славутич
В истории Второй Мировой войны на территории Черниговщины одно формирования, деятельность которого до сих пор порождает споры среди историков. Речь идет о «Черниговскую Сич». Наиболее известным ее участником был выдающийся поэт, литературовед, этнограф и языковед Григорий Жученко, больше известный как Яр Славутич. Он родился 11 января 1918 года на хуторе Жученко в пределах села Благодатное Александрийского уезда Херсонской губернии (ныне Долинский район Кировоградской области). Осенью 1932 года его семья попала под раскулачивание. 14-летнего Григория и его отца арестовали, мать с дочерьми было совершенно изгнаны из хутора, на который ждала ужасная разрушение. Состояние семьи поделили между собой сельские активисты. По дороге в ссылку Григорию удалось бежать из поезда на Харьковщине и вернуться в родные края. В течение нескольких месяцев парень потерял деда, бабушку и младшую сестренку Галю. Каким образом в сентября 1936 Григорию удалось вступить в Запорожского педагогического института. Во время учебы начался его путь в литературу — публиковались его первые стихи. В связи с финско-советской войной вуз, где учился поэт, выполнял функции военного госпиталя, а студентов разослали на рабочие места. Так, Г.Жученко попал в село Ботев Запорожской области, где учительствовал несколько месяцев. Летом 1940 ему выдан диплом преподавателя украинского языка и литературы, но уже осенью мобилизовано в Красную армию и направлен на учебу в Саперно-инженерной школы. Июнь 1941 Григорий встретил младшим лейтенантом, вместе со своим взводом возводя мосты на белорусских реках, а затем их же разрушал в ходе отступления советских войск. На десятый день войны его дивизия попала в окружение. Наш герой избежал плена и, осев на Черниговщине, Жученко (который исправил документы на Яра Славутича) вместе с другими красноармейцами создает подпольную группу, целью деятельности которой была борьба за свободную Украину. В январе 1942 года эта организация переформировалась в «Черниговскую Сич». Черниговские запорожцы поддерживали связи с оунивцями Киева, в частности с Олегом Ольжичем, Еленой Телигой и Иваном Ирлявский. Тяжелым ударом для него была весть о расправе гестаповцев над женой Ульяной, которую сожгли вместе с младенцем. Осенью 1943 г. попал во Львов, летом 1944 выехал на Запад. После многочисленных арестов и побегов оказался в американской зоне в Баварии. В 1945-1946 гг. Был вольнослушателем Украинского свободного университета в Аугсбурге. Издавал и редактировал журнал «Зарево» в Аугсбурге, работал в редакции журнала «Арка» в Мюнхене. В 1948 году женился на Вере Цибар. С 1949-года жил в Филадельфии, где преподавал в субботний и вечернее школах, работал в переплетной мастерской. В 1953-1955 гг. Учился в Пенсильванском университете, где получил ученую степень магистра (1954), а затем доктора философии (1955). В 1955-1960 гг. Занимался преподавательской работой в Американской военной школе языков в Монтерее. В 1960 году переехал в Канаду, где занимал должность профессора Альбертского университета в течение более двух десятилетий. В 1983 году вышел на пенсию. За свою деятельность был отмечен многими премиями и наградами: премиями Литературного фонда имени И. Франко (Чикаго), Украинский Могилянско-Мазепинской Академии Наук, золотой Шевченковской медалью, премиями имени Яворницкого (Сичеслав) и имени Д. Загула (Черновцы). Действительный член Украинской Свободной Академии Наук (УВАН) в Канаде, Научного общества имени Тараса Шевченко. В 1998 году награжден знаком отличия Президента Украины — орденом «За заслуги» III степени. С 1990 года часто посещал Украину. Умер 4 июля 2011 года в почтенном возрасте 93 лет. Похоронен в Эдмонтоне на кладбище св. Михаила. С обретением государственной независимости в Украине публиковались его оригинальные поэтические сборники: «Слово о Запорожской Сечи», «Шабли тополей», а также «Сочинения в двух томах».