«Героиня» скандальной драки «залегла на дно»
Евгения Тимченко — самая старшая из нападающих, которая фигурирует сразу в двух уголовных производствах об избиении несовершеннолетних школьниц, сейчас не появляется в университете. Не видят ее и соседи. Из собственных источников нам стало известно, что родители вывезли дочь из города, чтобы скрыть от назойливых журналистов — в Чернигове вчера работало несколько съемочных групп из центральных телеканалов. Показания в полиции Евгения Тимченко и его члены семьи отказались предоставлять, ссылаясь на 63 статью Конституции Украины. Говорят, что мать Евгении работает в одном из черниговских банков, а бабушка — опытный адвокат с многолетним стажем работы. Поэтому черниговцы просят, чтобы жестокость девушки не осталась безнаказанной, учитывая родственные связи и юридическую осведомленность.