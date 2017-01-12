Героев Крут и погибших бойцов АТО почтят 29 января
29 января на территории Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут» (село Памятное Борзнянского района Черниговской области) состоится чествование 99-й годовщины подвига Героев Крут. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Порядок проведения мероприятия подробно обсудили на днях на заседании профильной рабочей группы. Представители рабочей группы сообщили о готовности к проведению мероприятия. Так, на территории Мемориального комплекса состоится митинг-реквием. Также в рамках мероприятия запланировано возложение цветов к Мемориалу, поминальная литые памяти погибших за родную землю и показ тематической литературно-художественной композиции. Во время действа будут вспоминать и погибших студентов, мужественно защищали Украину, противодействуя военной агрессии в Луганской и Донецкой областях. По словам участников собрания, второй год подряд одним из лейтмотивов мероприятия является чествование памяти бойцов АТО, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.