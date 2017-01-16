Генерал-хорунжий родом из Чернигова
Несмотря на довольно короткую историю Украинской Народной республики, в рядах ее армии было несколько генералов. Некоторые получили свое звание, находясь уже в изгнании. Был среди них и один уроженец Чернигова — Аркадий Валлийский. Он родился в 1894 году, после окончания Черниговской гимназии в 1914 году был мобилизован в Российской Императорской армии. На фронте получил первый офицерский чин — поручик. В 1917 году принял решение поддержать новую власть и перешел вместе со своим подразделением в состав Украинской армии. Принимал активное участие в боях с большевиками под Житомиром. Закончив полевые курсы, стал инструктором в Школе подхорунжих в Житомире. В 1919 году во главе сотни курсантов участвовал в боевых действиях так называемой Волынской группы Армии УНР. По состоянию на конец 1919 находился с Юношеской школы в г.. Ясло на территории Подкарпатского воеводства Польши. Полковник Армии УНР Валлийский участвовал в советско-польской войне 1920 — 1921 годов на главе курсантского куреня. После отступления в конце ноября 1921 за реку Збруч на территорию Польши находился со своими курсантами в различных лагерях для интернированных украинских воинов. В Калишскому концлагере № 10 закончил однолетние Академические курсы Генштаба Армии УНР. Был освобожден в 1924 году, остался в Польше. Пошел на контрактную службу в Войско Польское. Служил в составе 81-го пехотного полка, который дислоцировался в г.. Гродно (Западная Белоруссия). Дослужился до звания майора польской армии. В сентябре 1939 года оборонял Варшаву от немцев, раненым попал в немецкий плен и находился в офлагах «А» для офицеров Войска Польского в Лукенвальди (под Берлином). В 1940 году был уволен по просьбе Главного Атамана Армии УНР Андрея Ливицкого. В марте 1945 года он же повысил подполковника УНР Аркадия валлийский в ранг генерала-хорунжего, а организатор Украинской Национальной Армии в Вооруженных силах Германии генерал-поручик Павел Шандрук назначил его руководителем Штаба УНА. Вместе с генералом П. Шандруком они приняли в Южной Австрии присягу 1-й Украинской дивизии УНА (бывшей 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина») на верность Украине, выйдя из подчинения СС. Вместе с 1-й Украинский дивизией и Штабом УНА генерал А. Валлийский сдался в плен британской армии 9 мая 1945. Находился вместе с другими украинскими воинами в концлагере в г.. Римини в Италии. Освобожден из плена в 1948 году. В 1951 году эмигрировал в США, где активно занимался общественной деятельностью, например, долго занимался ветеранскими организациями в Военном министерстве УНР в эмиграции. Умер Аркадий Валлийский 16 сентября 1976 в Нью-Йорке (США). Похоронен на украинском православном кладбище в Баунд-Брук, штат Нью-Джерси. Автор воспоминаний по истории революций украинского народа в 1917-1921 годах. 9 мая 2012 лидеры благотворительной инициативы «Героика» обратились в Черниговский городской совет с просьбой рассмотреть предложение о переименовании одной из советских улиц в честь уроженца города — генерал-хорунжего Армии УНР Аркадия валлийский. Довольно быстро исполком предоставил отписку, мол, переименование улицы нецелесообразно …