Где и как начать неделю романтики и любви в Чернигове? Советы эксперта по культурному отдыху
Чтобы облегчить рабочую неделю, стоит начать его с ароматного кофе и сладостей. Поэтому советуем по дороге на работу заскочить в какое-либо уютное кафе. Поклонников джазовой музыки и проникновенного вокала уже сегодня ожидает романтический сюрприз от артистов областного филармонического центра. Ведь на сцене Джаз-бэнд «BISSQUIT» с развлекательной шоу-программой ко Дню влюбленных. Поэтому окунуться в романтическую атмосферу вдали от повседневных проблем можно сегодня в 19:00. Филармонический центр. Начало 19:00 Продолжительность 01 ч. 20 мин Поскольку виновник главного праздника на этой неделе родом из Италии, логично будет сделать основной кухней ближайших дней после итальянский. В Чернигове немало мест, где можно попробовать вкусную пиццу. Завершить тяжелый понедельник стоит на мягком диване перед большим экраном и с непревзойденным звуком! Берите за руку свою вторую половинку и спешите в кинотеатр «Мультиплекс» на вечерний сеанс показа эротической мелодрамы «50 оттенков темноты». Сделайте шаг навстречу новым ощущениям в ночь святого Валентина! Начало 23:00 Продолжительность: 2 часа.