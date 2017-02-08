Газовые мутки: автомобилистам навязывают мысли о подорожании автомобильного топлива
В интернет-пространстве появилась информация, что в Украине может подорожать автомобильный газ. Мол, это произойдет, если будут продолжаться имеющиеся проблемы с импортом газового топлива. В частности, издание бизнес-портала UAprom разместило статью от 7 февраля «Автомобильный газ скоро станет роскошью». Как сообщает издание со ссылкой на Ассоциацию сжиженного газа, с ноября 2016 Службой безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и ее подразделениями, в том числе энергетической таможней, началось блокирование импорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) украинских компаний-импортеров, которые обеспечивают 40% импорта этого вида топлива. С тех пор региональные посты энерготаможни избирательно задерживают партии импортного сжиженного газа и осуществляют отбор проб. Как пояснил Бизнес-портала UAprom аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, в обычных условиях отбор пробы и ее анализ проводится за 15 минут, максимум около часа, но в нынешней ситуации выдача необходимых документов растягивается на недели. Всего на конец января, по данным Сиренко, были заблокированы 4,5 тыс. Т СУГ, принадлежащих «Укргазпетролеуму», «Род-Нику», «СВГ-Плюс» ( «Автотранс»), компаниям «Надежда» и «параллель» . Формальным поводом для проверок стали антитеррористические меры — в частности, партии сжиженного газа задерживаются для анализа на предмет содержания сильнодействующих и ядовитых веществ, отмечает Бизнес-портал UAprom. Однако, как отмечает издание, «специалисты считают, что истинные причины блокировки СУГ отличаются от тех, что озвучены официально. Дело в том, что с подобной ситуацией с задержкой оформления газа на таможне под надуманными предлогами рынок уже сталкивался ». Бизнес-портал приводит слова заместителя директора консалтинговой компании «А-95» Артема Куюна о том, что обязательное требование отбора проб с импортных поставок сжиженного газа уже практиковалось таможенной службой — в 2012-2013 гг. «Рынок откровенно переживает, что« пахнет »схемам Курченко», — прокомментировал изданию ситуацию Сиренко. Чтобы прояснить ситуацию, ЧЕline обратился за комментарием к Черниговского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. Там нам ответили, что ничего подобного не слышали. Более того, сказали, что в последнее время в области, наоборот, наблюдается тенденция к удешевлению автомобильного газа. «Сегодня на Черниговщине реализация сжиженного газа осуществляется через 75 автогазонаполнительных станций, принадлежащих 25 субъектам хозяйствования. Цены мониторим регулярно. Если взять данные на 16.01.2017 года, то минимальная цена была 11.15 грн за литр, а максимальная — 12.60. То сегодня минимальная цена 10.25 грн за литр (правда, это на одной заправке, которая располагается в Прилуках и положено Укрнафте), а максимальная — 11.95 грн за литр », — говорит заместитель председателя отделения Наталья Козацька. По ее словам, главным образом на цену газа влияют поставщики. Они находятся на территории Украины и газ закупают тоже в Украине. «Комитета важно, чтобы рынок был конкурентным. Чем больше субъектов хозяйствования, тем лучше для потребителей, так появляется право выбора. Кстати, по ценам на горючее Черниговская область никогда не была среди лидеров. Всегда как-то в серединке », — отметила Козацька. И добавила, что в последнее время с жалобой на высокие цены на сжиженный автомобильный газ в комитет никто не обращался.