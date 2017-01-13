Гадания с 13 на 14 января: магическая ночь Старого Нового года 2017
Вечер с тринадцатого на четырнадцатое января – время, когда девушки могут не только узнать, выйдут ли они замуж в ближайшее время, но и погадать на имя и достаток суженого. Ночь гаданий уже практически на подходе! Успейте узнать о своей судьбе больше.
Еще с давних времен в этот день люди щедро накрывали столы, колядовали и гадали, так как по традиции в эту ночь отмечается Старый Новый Год или щедрый Васильев вечер. Особенно важно погадать в 13 на 14 января девушкам незамужним. Ритуалы, которые проводятся на Старый Новый Год, помогут узнать многое о своей дальнейшей судьбе. Популярные гадания узнал для вас Joinfo.ua.
По давнему поверью именно в Васильев вечер, дабы возродить на земле навечно царство тьмы, ведьмы крадут с небес месяц. Однако этому плану не суждено сбыться, ведь постепенно мгла сменяется светом нарастающего дня. Этот день имеет большое значение, ведь с 13 на 14 января ночи становятся короче, а день длиннее.
На восьмой день святок, по традиции отмечается Святой Василий. Раньше в народе была такая поговорка: «Все что под Василя загадает девушка – сбудется, а что сбудется – не минуется!». Магический подтекст этого праздника воспринимался и воспринимается по сегодняшний день вполне серьезно. Чтобы создать таинственную атмосферу, девушкам нужно собраться в темной комнате и осветить ее при помощи свечей.
Эти самые популярные и действенные гадания помогут узнать многое о своей судьбе в ночь с 13 на 14 января:
Гадание на расческе
Перед тем, как лечь спать, расчешите волосы и скажите: «Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы». После необходимо положить эту расческу под подушку. Тот мужчина, который приснится в ночь с тринадцатого на четырнадцатое января и есть ваш суженный. А если во сне супруг расчешет вам волосы той же расческой, которую вы положили под подушку, то замуж вы выйдете уже в этом году.
Гадание: когда будет свадьба
В ночь на Старый Новый Год нужно налить в стакан воды и поставить по обе противоположные стороны две свечки. Далее нужно взять обручальное кольцо матери или бабушки и подвязать его при помощи нити на волосы. Затем необходимо опустить кольцо в стакан так, чтобы оно не коснулось воды. Кольцо обязательно начнет раскачиваться. Издавна девушки верили, что можно, таким образом, услышать имя суженого, а также услышать по стуку о стенку стакана дату свадьбы.
Гадание на палочках
Для этого гадания нужно взять три палочки красного, синего и белого цвета, а затем положить их в коробку. Первая вытянутая палочка поможет узнать, насколько будет богат будущий супруг.
красная – к обеспеченному спутнику жизни;
белая – к избраннику со средним достатком;
синяя – к бедному мужу.
Вторая вытянутая палочка расскажет о внешности суженого.
красная – будущий избранник будет красивый;
белая – муж будет симпатичным;
синяя – супруг будет непривлекательный.
Гадание на полотенце
Пожалуй, самое простое гадание, которое можно провести на Старый Новый Год – это вывесить за окно полотенце. Если утром оно окажется влажным, то замуж девушка выйдет уже в этом году.
Гадание по собакам
Для этого ритуала нужно в комнату, где в одиночестве сидит девушка, пустить собаку. Узнать о суженом и семейной жизни поможет поведение животного, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская. Так, если пес сразу же подбежит к девушке, значит, что она будет очень счастлива в браке, если для начала собака обнюхает ее, то муж будет ворчливым, суровым и сердитым, а супружеская жизнь девушки будет тяжелом. Но если питомец начнет вилять хвостиком и ласкаться, то и муж у девушки будет хороший и ласковый.
Гадание на стаканах
Для этого ритуала нужно подготовить четыре стакана. Налейте в них воду, в один положите сахар, в другой – кольцо, в третий – соль, а четвертый оставьте просто с водой. Закройте глаза и выберите один из стаканов. Так, если попадется соль, то следующий год будете лить слезы, если стакан окажется с сахаром, то жизнь будет сладкой, если с кольцом, то вскоре выйдете замуж, а если пустой стакан с водой, то год будет обычным.
Пусть в Старый Новый Год гадания принесут вам только хорошие вести! Также не стоит забывать, что в этом году Старый Новый Год припадает на пятницу, поэтому обязательно узнайте о приметах, которые связаны с пятницей 13. Будьте осторожны и внимательны к проводимым ритуалам!