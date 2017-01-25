ФСБ не оставляет попыток вербовать жителей черниговских приграничных сел
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Российские спецслужбы во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе постоянно пытаются вербовать украинцев. В частности, жителям приграничных сел Черниговщины предлагают следить за нашими пограничниками, перемещением техники и личного состава. Об этом сообщили в черниговском пограничном отряде. За шпионаж российские спецслужбы предлагают материальное вознаграждение или используют угрозы и запугивания. По словам украинских пограничников, в последнее время участились случаи, когда российская сторона не пропускает на свою территорию украинских граждан по надуманным поводам.