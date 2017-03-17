Флаг Беларуси поссорил нежинцев
От народного депутата Украины Игоря Гузя на имя нежинского городского головы Анатолия Линника поступило письмо, в котором говорится о том, что 25 марта сознательные белорусы будут отмечать свой главный национальный праздник — День провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Или, как еще там говорят, День Воли. Символом БНР является герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. Это исторический национальный флаг страны, используется демократическими силами как символ оппозиции. Под этим флагом в 2014 белорусские добровольцы защищали Украину на востоке. Поэтому народный депутат просит в знак солидарности с белорусским народом разместить флаг Белорусской Народной Республики 25 марта на здания Нежинского городского совета. По этому поводу на очередном заседании исполкома возникла дискуссия, ведь на административном здании должны висеть флаги государственного значения, а бело-красно-белый флаг не является. В то же время и не поддержать белорусов нельзя. Поэтому как вариант было предложено разместить флаг на мачте рядом с установленными флагами Евросоюза и Нежина. Все же члены исполкома не согласовали письмо, а приняли к сведению. Хотят, чтобы по этому поводу была юридическая оценка.