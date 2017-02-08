Физкультурников Черниговщины оставили без зарплаты
Физкультурно-спортивные общества области оказались перед дилеммой. Спортшколы — финансируются, а аппараты обществ — нет. Этим с нового года заниматься местные власти. В физкультурных обществах утверждают, что депутаты выделили им необходимую сумму. Однако в областной администрации решение не выполняют. Мы хотим услышать ответ на вопрос: почему не выполняется решение областного совета? — Спросил на совещании по этой проблеме председатель областной организации ФСО «Спартак» Игорь Григорьев. — Мы можем потерять коллективы четырех обществ. Чиновники утверждают, что в смете на общества денег не заложено, потому что они не бюджетные учреждения. Надо вносить изменения. А решение депутатов не прошло процедуру одобрения руководством администрации. Щественной организации в 2017 году из бюджета не финансируются, — говорит заместитель директора департамента финансов ОГА Любовь Жукова. — Решение депутатов было не на бюджетные. Более того, директор департамента семьи, молодежи и спорта Нина Лемеш требовала у физкультурников доказать свою значимость, потому что вроде бы есть сомнения в расходах и количестве проведенных соревнований. Руководители физкультурно-спортивных обществ возмущаются. Несколько десятилетий они демонстрировали результаты, а теперь у них сомневаются. И такое безобразие сложилось лишь на Черниговщине и еще в трех областях. 50 лет мы финансировались, а сейчас нет. Начинают отбирать спортивные сооружения, — жалуется председатель областной организации ФСО «КОЛОС» Владимир Примак. — Откуда такое недоверие, я не понимаю. Пока стороны конфликта не видят выхода из непростой ситуации и пытаться найти компромисс. А вот долго ждать это люди, которым не платят зарплату, — вопрос риторический.