Филарет освятил храм Вознесения Господня в Козельце
8 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, находясь на Козелеччине, освятил местный храм Вознесения Господня. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью исполнительного аппарата Черниговского областного совета. Учитывая неоднократные обращения епархиального духовенства, местных общественных организаций, в том числе волонтерских, казацких, а также ветеранов АТО, депутатский корпус Черниговщины на последней 8 сессии облсовета принял решение о передаче культового сооружения в долгосрочное безвозмездное пользование Черниговской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Поздравив религиозную общину с долгожданным событием и грядущими светлыми праздниками, Предстоятель Украинской православной церкви провел обряд освящения храма и Божественную литургию.