Фейковое перемирие: террористы вновь обстреливают украинские позиции
Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения «режима тишины» не соблюдаются, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 54 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, пятеро военнослужащих получили ранения. Больше обстрелов состоялось вблизи Мариуполя. Здесь из минометов калибра 82 мм, враг накрывал огнем защитников Красногоровки и Широкино. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Павлополь и Водяного. Позиции под Марьинка боевики обстреливали из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутово открывали огонь из пулеметов. Из вооружения БМП противник бил по позициям морпехов в районе Водного и Широкино. Вблизи Новотроицкого активно действовал вражеский снайпер. Кроме того, во Марьинка состоялось боевое столкновение с ДРГ противника. Произошло это, когда группа боевиков пыталась приблизиться к позициям ВСУ. Скрытый движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия после чего противник отошел. На Донецком направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитниках Авдеевки. С гранатометов — по опорным пунктам вблизи Луганского, опытно, Песков и Невельского. С крупнокалиберных пулеметов террористы открывали огонь в сторону сил АТО под Каменкой, опытно, Верхнеторецком Шахта Бытовки и песка. В районах опытно и Троицкого активизировались вражеские снайперы. На Луганском направлении, зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам ВСУ вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывал огонь в сторону украинских позиций в районе населенного пункта Лобачево.