EX.UA вернулся: новый домен и улучшенный функционал
03.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
EX.UA возобновил работу на новом домене — FEX.NET. Об этом говорится в сообщении на стартовой странице портала. «Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования », — сказано в сообщении. Отмечается, что функционал будет расширяться. Также вводится плата за хранение данных. «FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным », — сказано в заявлении.