Европейский Союз — крупнейший торговый партнер Черниговщины
Торговыми партнерами предприятий Черниговщины в 2016-м были представители 129 стран мира. Объем торговли товарами между ними составил 899,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в Департаменте экономического развития облгосадминистрации.
Экспорт
Экспорт товаров составил 427 000 000 долларов и на 75% состоял из зерновых культур, изделий из бумаги и картона, пищевой и текстильной продукции, древесины, семян и плодов масличных растений. Товары предприятий региона поставлялись партнерам из 110 стран мира, в 46-ти из них объемы поставок выросли. Однако, общий объем экспорта товаров по сравнению с 2015 годом уменьшился на 23%. Всего в 28 стран Европейского Союза продали более чем 124 миллиона долларов — 29,2% от общего объема экспорта. Наибольшие экспортные поставки осуществлялись в ближайших соседей Румынии и Польше — 26 и 16000000 долларов соответственно. Экспорт в страны ЕС уменьшился против 2015 году на 31,8% из-за значительного сокращения покупки зерновых культур. Продажу в России составил 46000000 долларов (уменьшились на 8,1%), Египта и — 32 миллионов, Белоруссии — 27000000, Туреччинии — 26000000, Грузии и — 24 миллионов. Две трети из наиболее популярного украинского товара — зерновые — экспортировано в Египет, Испании, Ирана, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Таиланда и Италии. Существенные поставки изделий из бумаги и картона осуществлялись в Россию, Казахстан и Азербайджан; древесины и изделий из нее и — в Турцию и Китай; готовых пищевых продуктов и — до Грузии и Молдовы; семян и плодов масличных растений и — в Египет, Иран, Франции, Турции и Нидерландов; одежды текстильной и — в Польшу, Франции и Нидерландов. В 2016 году предприятия Черниговщины осуществляли внешнюю торговлю услугами с партнерами 83 стран мира. Экспорт услуг по области составил 20000000 долларов, что на 14% больше, чем в 2015 году. Основными потребителями услуг остаются страны Европейского Союза — 72%. Значительные объемы услуг предоставлялись партнерам из Румынии (почти на 5 млн долл.), Германии (на 3 млн долл.), Нидерландов (около 2 млн долл.), Италии (на 1 млн долл.). Среди других стран мира больше всего (на 4 млн долл.) Услуг продано в Канаду, США и т. В структуре экспорта 54% объема занимали услуги по переработке материальных ресурсов, 23% — компьютерные и информационные услуги, 19% и — услуги автомобильного транспорта. Импорт импорт товаров в 2016 году вырос на 24% и составил 473 миллиона долларов. Треть общего объема (34,2%) — товары из стран Европейского Союза. Черниговщина купила более чем на 183 миллионов долларов. Показатель увеличился против 2015 году на 38,7%. Основные партнеры в импорте товаров среди стран пьесе — Германия (11,6%), Италия (6,2%), Великобритания (3,8%), Польша (3,2%), Нидерланды (2,9%). В ассортименте импорта преобладали готовые пищевые продукты (25%), полимерные материалы, пластмассы и изделия из них (16%), текстильные материалы и текстильные изделия (12%), бумага и картон (10%), котлы (7%) , удобрения и минеральные продукты (по 5% каждая). Ведущими партнерами в покупке услуг были Великобритания, Польша, Румыния, Германия, Турция, Нидерланды и Российская Федерация, на которые приходилось 81% областного импорта. Существенную долю формировали роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности (31%) и деловые (27%).