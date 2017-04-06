Европарламент проголосовал за безвизовый режим с Украиной
Европарламент проголосовал за безвизовый режим с Украиной. За соответствующее решение проголосовали 521 европарламентарий. Во время заседания Европарламента в Страсбурге евродепутаты проголосовали за предоставление гражданам Украины права на въезд в ЕС без виз. За соответствующее решение проголосовали 521 европарламентарий, против — 75, 36 депутатов воздержались. Накануне до позднего вечера продолжались дебаты по Безвизовые — чиновники признали, что украинцы выполнили все требования, чтобы получить возможность путешествовать в ЕС свободно. Мало кто в Страсбурге даже сомневался, что голосование пройдет позитивно для Украины. Традиционно ультраправые и ультралевые политические силы на дебатах выступали против — они обращали внимание на высокий уровень коррупции, низкий уровень политической культуры, постоянные политические скандалы, однако, их голосов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать решение. Отметим, что безвизовый режим не дает права жить или работать в ЕС постоянно. Он действует только для коротких поездок. Также для поездки в Европу без визы нужно иметь загранпаспорт нового образца — с биометрическим чипом.