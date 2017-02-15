Этой весной большого половодья на Черниговщине не будет
Ежегодно в начале марта гидрометеослужба выдает прогноз наводнения на текущий год по основным рекам Украины, в том числе и Черниговщины. Уже потом этот прогноз, в соответствии с особенностями каждого региона, корректирует областной гидрометцентр. И хотя еще середина февраля, но черниговские водохозяйственники-практики уже могут сделать определенные выводы относительно половодья. Своими наблюдениями поделился заместитель начальника Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Вадим Потапенко. «По сравнению с прошлым годом, сейчас снегозапасы выше. Но в то же время следует учитывать, что почвы не очень замерзли и цементувалися — до 20 сантиметров. Поэтому при интенсивном таянии снегов большое количество поверхностных вод уйдет в почву. Благодаря этому запасы грунтовых вод пополнятся и в определенной степени повысится их уровень. Но поскольку предыдущие годы у нас были сравнительно маловодные, то уровень грунтовых вод заметно снизился. Поэтому большое половодье мы не ожидаем. Правда, делая прогнозы, не стоит слишком забегать вперед. Ведь помним, как в марте 2013 года выпала месячная количество осадков — и снежные заносы достигали метра. Тогда нам пришлось переделывать прогноз. Поэтому пока о конечных результатах речь не идет. Но данные, которые сегодня имеем, позволяют говорить, что большого наводнения на Черниговщине не будет », — сказал специалист.